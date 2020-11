Cocok Didengarkan saat Hari Ayah Nasional, Kumpulan Lagu Barat Bertema Ayah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tak lama lagi kita akan memperingati Hari Ayah Nasional yang jatuh pada 12 November 2020.

Selain mengirimkan ucapan atau gambar, untuk memperingati Hari Ayah Nasional bisa dengan mendengarkan berbagai pilihan lagu barat yang bertemakan ayah.

Berikut ini beberapa lagu bisa menjadi playlist sesuai dengan momentum Hari Ayah Nasional seperti yang dikutip dari Tribunnews.com.

1. Daddy Lessons - Beyoncé

Beyoncé memberitahu Ayahnya bahwa ia benar-benar sedang mendengarkan nasihatnya selama bertahun-tahun.

2. Just The Two of Us - Will Smith

Will Smith mendedikasikan lagu ini untuk putra sulungnya Trey.

3. My Little Girl - Tim McGraw

McGraw dengan sempurna mengartikulasikan ikatan khusus antara ayah dan anak perempuan melalui liriknya: "Kejar mimpimu tapi selalu tahu jalan yang akan membawamu pulang lagi.

Ayo, ambil dunia lama ini tapi bagiku ... kamu' akan selalu menjadi gadis kecilku."