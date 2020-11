Atta Halilintar Sakit hingga Dipasangi Infus, Postingan Aurel Curi Perhatian 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aurel Hermansyah menyampaikan kabar sedih tentang sang kekasih, Atta Halilintar.

Melalui Instagram Ia mengunggah foto Atta tengah terbaring di tempat tidur karena sakit.

Ya, Atta tampak begitu tak berdaya dengan kompres terpasang di keningnya.

Kemudian Putri Anang Hermanyah itu minta doa kesembuhan.

"Get well soon," tulisnya.

Sebelumnya, foto Atta sedang sakit juga diunggah di Instagram @ahhagadget pada Selasa 3 November 2020.

Atta berbaring di ranjang besar dengan selang infus terpasang di tangannya.

"Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit.

Berikanlah kesembuhan karena Kau adalah penyembuh.

Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Kau dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa nyeri," bunyi keterangan yang tertulis.