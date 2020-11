Anak Pertama Zaskia Gotik dengan Sirajuddin Mahmud Lahir Prematur

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pedangdut Zaskia Gotik melahirkan anak pertama secara prematur pada Sabtu (7/11/2020).

Sang suami, Sirajuddin posting kondisi terkini sang buah hati.

Kabar bahagia datang dari pasangan Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud.

Pasalnya, Zaskia Gotik baru saja melahirkan anak pertamanya.

Buah hati yang lahir pada Sabtu (7/11/2020) ini merupakan anak pertama bagi Zaskia Gotik sekaligus anak kedua bagi Sirajuddin Mahmud.

Kabar bahagia pertama kali dibagikan oleh Sirajuddin Mahmud.

Suami Zaskia Gotik itu mengunggah Instagram Story di laman media sosialnya.

Pria yang berprofesi sebagai pengusaha itu mulanya mengunggah tulisan yang menyatakan bahwa ia telah dikaruniai anak perempuan.

"Alhamdulillah welcome to the world my love," tulis Sirajuddin Mahmud, dikutip TribunStyle.com (grup Tribunnewtwork), Sabtu (7/11/2020).

Beberapa saat kemudian Sirajuddin kembali memberikan keterangan terkait kelahiran sang buah hati.