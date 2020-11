Baru Saja Melahirkan, Artis Zaskia Gotik Diterpa Kabar Tak Sedap 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud Sabang baru saja dikaruniai momongan.

Namun di tengah kabar bahagia itu, keduaya diterpa kabar tak sedap.

Diketahui, Kabar bahagia datang dari pasangan Zaskia Gotik dan suami, Sirajuddin Mahmud Sabang.

Lantaran anak pertama mereka telah lahir, pada Sabtu (7/11/2020) pukul 15.15 WIB.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sirajuddin Mahmud melalui akun Instagramnya, @sirajuddinmahmudsabang.

Kelahiran kali ini menjadi anak kedua bagi Sirajuddin Mahmud dan yang pertama untuk Zaskia Gotik.

"Alhamdulillah welcome to the world," tulis Sirajuddin Mahmud dikutip dari Kompas.tv.

"Telah lahir anak kedua kami pada tgl 7 Nove pukul 15.15 WIB," lanjutnya.

Potret Zaskia Gotik saat acara 7 bulanan. (Instagram tagged @zaskiagotik)

Meski demikian, sempat beredar isu bahwa Zaskia Gotik hamil duluan atau di luar nikah.

Baca juga: Gatot Nurmantyo Disebut Takkan Gabung Partai Masyumi

Baca juga: Uang Nasabah Rp 22 Miliar Raib, Ternyata Buku Tabungan-ATM Dipegang Kacab Maybank

Isu itu mencuat setelah pasangan yang baru menikah pada April 2020 lalu itu kini telah dikaruniai momongan.