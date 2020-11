Kodim 0410 Bandar Lampung Imbau Pedagang dan Pengunjung Pasar Wayhalim Lakukan 3M

Ist

"Saat ini pasar rakyat Way halim di Jln.Rajabasa Raya Kel. Perumnas Way halim Kec. Way halim menjadi fokus oleh tim gugus tugas percepatan penanganan virus Corona (Covid19) dalam melaksanakan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan, Minggu (08/11/2020).