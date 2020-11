PT GGP Raih Indonesian CSR Award 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - PT Great Giant Pineapple (PT GGP) kembali mendapatkan apresiasi atas kinerja sosial masyarakat dengan meraih penghargaan Kategori Emas (Gold) di ajang Indonesian CSR Award (ICA) 2020 yang diadakan oleh Corporate Forum for Comunity Development (CFCD).

Acara penganugerahan dilaksanakan dengan tetap menjalankan protokol Kesehatan Covid-19 di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (6/11/2020).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Dra. Sarwat Fardaniyah selaku Ketua Steering Committee (SC) CFCD kepada Head Integration And Communication Great Giant Foods (GGF) Indra Ardiyanto.

Penghargaan yang diraih oleh PT GGP atas subject Inti Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat dalam Program Great Indonesia Healthy Lifestyle Campaign Program 5 Desa di 5 Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.

“Kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME atas semua pencapaian PT GGP. Komitmen dan niat tulus kami dalam melaksanakan dan menjalankan kegiatan corporate social responsibility (CSR) bagi masyarakat khususnya di lingkungan perusahaan kami beroperasi berbuah hasil yang sangat baik dan dapat diterima oleh masyarakat sekitar,” kata Managing Director PT Great Giant Pineapple Wayan Ardana.

“Terima kasih kami ucapkan atas dukungan multipihak, baik internal dan eksternal yang terus bersinergi membangun kebaikan untuk semua. Di masa pandemi Covid-19 ini kami akan tetap terus menjalankan kegiatan kegiatan CSR dengan tetap selalu memperhatikan protokol protokol kesehatan," imbuhnya.

“Tahun ini PT GGP menjalankan kegiatan CSR dalam satu payung besar bernama Great Indonesia. seperti namanya, Great Indonesia adalah niat tulus kami untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depan melalui berbagai pilar program di bidang peningkatan ekonomi, kesehatan dan pendidikan masyarakat,” ujar Wayan Ardana.

Penganugerahan ICA 2020 turut dihadiri oleh Komite CFCD, di antaranya, Dra. Sarwat Fardaniyah selaku Ketua Steering Committee (SC), Ir. Thendri Supriyatno MBA selaku Ketua Umum CFCD periode 2020-2023 serta Dr. Ir. Puji Winarni MA selaku Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional (BSN).

"CSR sesuatu yang dinamis. CSR selalu mengikuti zaman karena dia terpengaruh antara lain oleh kemajuan industri perubahan demografi. CFCD saat ini harus mampu menyesuaikan diri. CSR adalah public domain. CFCD adalah jejaring yang diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan publik dan nasional. Oleh karena itu CSR is our state responsibility. Oleh karena itu CFCD tetap konsisten memberikan nilai untuk kemakmuran bangsa,” beber Ketua Umum Corporate Forum for Community Development (CFCD) 2020-2023 Ir Thendri Supriyatno MBA.

“Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para pemenang. Mudah-mudahan kemenangan ini memberikan inspirasi kepada perusahan perusahan yang lain dalam memperpaiki program program CSR ke depan," pungkas Thendri.