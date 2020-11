Rumah Kreasi Indonesia Gandeng Sonora Lampung Adakan Talkshow Bareng Beberapa Narasumber

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Rumah Kreasi Indonesia menggandeng Sonora Lampung 96.0 FM mengadakan talkshow bareng Ibu Yesi Agustianti, S.E., M.M. (Kepala Kantor Pos Bandar Lampung), Bapak Drs. Aswarodi, M.Si (Kadinsos Provinsi Lampung), Ibu Budhi PS Chondrowati, S.E. (anggota Komisi V DRD Lampung) memberikan sosialisasi dan membahas manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat terdampak Covid-19, Senin (9/11/2020).

Drs. Aswarodi, M.Si mengatakan, pandemi Covid-19 menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat di Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Lampung.

Mulai dari dampak kesehatan hingga terbatasnya kegiatan ekonomi masyarakat.

Hal tersebut mendorong pemerintah pusat untuk melakasanakan jaringan pengaman sosial untuk mendorong daya beli masyarakat salah satunya Bantuan Sosial Tunai (BST),” ujar Bapak Aswarodi, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Ia juga menyampaikan bahwa jumlah bantuan yang diterima sebesar Rp 600 ribu per keluarga penerima manfaat penerima BST selama 3 bulan, mulai bulan April, Mei, dan Juni 2020, yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia di tiap-tiap daerah.

“Bantuan tersebut digunakan oleh masyarakat untuk membeli sembako dan kebutuhan rumah tangga untuk membantu menggerakkan serta menguatkan ekonomi Indonesia khususnya di Provinsi Lampung,” kata Aswarodi.

Kepala Kantor Pos Bandar Lampung Yesi Agustianti yang turut hadir dalam kegiatan tersebut membenarkan pihaknya ditunjuk oleh Kementerian Sosial untuk melakukan pendistribusian BST kepada keluarga penerima manfaat berdasarkan data by name by address (BNBA) serta NIK yang disampaikan oleh Kemensos RI.

“Kami diberikan data oleh Kemensos yang berisi nama, alamat dan NIK KPM BST dan diberikan waktu terget untuk melakukan penyaluran per tahapnya. Alhamdulillah, dengan dibantu berbagai pihak termasuk keamanan serta evaluasi dari pusat, penyaluran BST di Bandar Lampung berjalan baik,” ungkapnya.

“Dalam mengakselerasi penyaluran BST ini kepada KPM, kami melakukan penyaluran melalui pelayanan di luar kantor POS (komunitas) yakni di kantor kelurahan/desa, sekolah, dan lainnya. Kami juga melakukan penyaluran langsung kepada KPM BST yang tidak dapat hadir langsung ke kantor dan komunitas karena alasan tertentu seperti KPM Lansia, Disabilitas, sakit berat, dan KPM yang jauh dari lokasi akses pembayaran. Selain itu, proses penyaluran di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) dibayarkan sekaligus 3 tahap agar penyaluran lebih efektif dan tidak menambah biaya perjalanan KPM BST seperti yang dilakukan di Kabupaten Tanggamus dan Pesawaran,” imbuhnya.

Adapun Budhi PS Chondrowati, S.E. mengatakan, sosialisi dan kebermanfaatan BST ini memang perlu disampaikan secara luas kepada masyarakat khususnya di Provinsi Lampung agar masyarakat paham tentang apa itu BST, mulai dari persyaratan masyarakat yang layak mendapatkan BST hingga tujuan dari BST itu sendiri.