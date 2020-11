Kumpulan Ucapan Hari Ayah Nasional 12 November 2020 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kumpulan ucapan Hari Ayah Nasional 12 November, cocok dibagikan untuk orang tersanyang.

Hari ayah nasional diperingati setiap tanggal 12 November.

Hari ayah tampaknya menjadi waktu yang sangat tepat untuk mengungkapkan rasa terimakasih kepada ayah tercinta.

Ayah bagi sebagian besar orang adalah orang paling berpengaruh dalam hidup anak-anaknya, karena ayah biasanya menjadi seorang panutan di keluarga.

Selain itu ayah adalah orang yang memiliki tanggung jawab besar.

Maka untuk mengapresiasi betapa besar peran seorang ayah dalam hidup kita, ada baiknya kita merayakan hari ayah nasional dengan memberikan ucapan atau kata-kata yang cocok bagi ayah yang kita sayangi.

Hari Ayah Nasional. (Kompas.com)

Berikut Tribunnews rangkum 15 ucapan dalam bahasa Inggris beserta artinya yang cocok untuk kita ungkapkan kepada ayah kita, ataupun untuk dibagikan ke sosial media, dikutip dari lovepopcards.com dan ideas.hallmark.com:

1. Dad. You have given me the best things in life, Your time, your care, and your love. I am truly grateful to have you in my life. Happy Father's Day!

"Ayah, Ayah telah memberiku hal-hal terbaik dalam hidup, Waktu Ayah, perawatan Ayah, dan cinta Ayah. Aku benar-benar bersyukur memiliki Ayah sepertimu dalam hidupku. Selamat Hari Ayah!"

2. Thanks for acting like a kid when I was a kid, acting like a friend when I needed a friend, and acting like a parent when I needed one. You are the best man I know. Happy Father's Day