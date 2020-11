Setelah Gisel Kini Beredar Video Mirip Anya Geraldine: Bener Kepengen Dilaporin Polisi?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Artis Anya Geraldine marah setelah mengetahui dirinya dianggap mirip dengan perempuan dalam video asusila.

Anya Geraldine bahkan geram melihat kicauan warganet.

"Ada yang sebar hoax mentang-mentang lagi ada yang viral. Ada akun yang promo terus kmn2 bilang org yg mirip gue itu gue, bener kepengen di laporin polisi?" kicau Anya Geraldine, Senin (9/11/2020).

Anya Geraldine menyebutkan kicauan warganet tidak ada yang benar, terutama soal tudingan perempuan dalam video asusila itu adalah dirinya.

"Gak bener deh kelakuan lo," kicau Anya Geraldine.

Saksikan video berita selengkapnya di bawah ini.

Anya Geraldine menyebutkan tudingan perempuan dalam video asusila mirip dirinya sudah mengarah ke tindakan fitnah.

Anya Geraldine bahkan akan melaporkan warganet ke polisi.

"Be careful buat yang ngerasa udah spread hoax, cm mau bilang hati2 aja. bersyukur aku punya tmn pd baik suka bantu kalau ada masalah, apalagi yang jatohnya fitnah. you're in serious trouble," kicaunya.

Video asusila perempuan mirip Anya Geraldine tersebut kini sulit ditemukan di Twitter.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Anya Geraldine Marah Dituding Sebagai Perempuan Dalam Video Asusila yang Beredar di Dunia Maya

Videografer Tribunlampung.co.id / Rio Angga Saputra