Pemkab Way Kanan gelar apel siaga bencana. Wakapolres Way Kanan Hadiri Kegiatan Apel Siaga Bencana 2020

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - Wakapolres Way Kanan menghadiri kegiatan Apel Siaga Bencana Tingkat Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 di Lapangan Korpri Pemkab Way Kanan, Kamis (12/11/2020).

Adapun peserta Apel diikuti oleh satu pleton personel TNI Kodim 0427 WK, satu pleton personel Satsabhara Polres Way Kanan, satu pleton personel Satpol PP, Damkar, BPBD Kabupaten Way Kanan dan RAPI Way Kanan.

Dalam sambutan tertulis Pjs Bupati Way Kanan Mulyadi Irsan, menyampaikan Apel Siaga Bencana Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 dalam rangka antisipasi menghadapi bencana dan pencegahan Covid-19.

Keberadaan BPBD Kabupaten Way Kanan saya berharap dapat melakukan respon cepat manakala terjadi bencana, diharapkan dapat melaksanakan upaya-upaya peningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mensikapi dan menghadapi bencana.

Tugas ini tentunya tidak ringan, mengingat Kabupaten Way Kanan memiliki potensi bencana alam baik banjir maupun angin puting beliung bahkan masalah terpapar Covid 19.

Meskipun tanggung jawab BPBD cukup berat, namun tugas ini merupakan amanah yang mulia, karena menyangkut tugas kemanusiaan, yaitu menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerugian harta benda.

Melalui kesempatan ini dirinya berharap kepada semua pihak baik Instansi pemerintah, LSM dan masyarakat untuk ikut serta bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana dengan cara meningkatkan sikap responsif dan cepat tanggap sesuai tupoksinya masing-masing, meningkatkan kapasitas kelembagaan maupun pribadi serta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan penyebaran Covid-19.

Sebagaimana amanat Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan semua pihak, walaupun sebagai penanggung jawab adalah pemerintah.

Namun demikian masyarakat sebagai garda terdepan jika terjadi bencana, maka perlu ditingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)