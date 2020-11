Tindak Lanjuti Kerja Sama Universitas Lampung dan Pemkab Lambar, PKLI Gelar Webinar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Kerja sama dan Layanan Internasional (UPT PKLI) Universitas Lampung (Unila) menyelenggarakan Webinar Pengembangan Kerja Sama Unila, Kamis (12/11/2020) pagi melalui telekonferensi Zoom.

Webinar diikuti seluruh unit kerja sama, Badan Pengelola (BP), Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan kampus, serta mahasiswa dan pelaku usaha di bidang pariwisata.

Menurut Albet Maydiantoro selaku moderator acara, webinar ini merupakan bagian tindak lanjut kerja sama yang dijalin Unila dengan pemerintah kabupaten dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Lampung Barat, serta DPD Asita Provinsi Lampung.

Implementasi kerja sama ini dilakukan untuk dapat saling memberikan dukungan tentang pengembangan ekowisata di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Lampung Barat.

Penyelenggara webinar menghadirkan tiga narasumber yakni, Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Lampung Barat Edi Jaya Saputra, S.S.T.P., M.Si., Kapuslit. Sumberdaya Pesisir, Kelautan, dan Perikanan LPPM Unila Dr. Helvi Yanfika, S.P., M.E.P., dan Sekretaris Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies Asita Provinsi Lampung Ahmad Thohamudin, S.Pd.

Pada sesi pemaparan, para narasumber membahas gambaran singkat profil Kabupaten Lampung Barat, pemberdayaan masyarakat dalam ekowisata, serta potensi pariwisata di Lampung Barat.(*)