Chord Gitar Lagu Halu Feby Putri, Lirik Lagu Halu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kamu bisa menyimak kunci gitar atau chord gitar Halu dinyanyikan Feby Putri dalam artikel ini.

Selain chord gitar Feby Putri berjudul Halu, kamu juga bisa menyimak lirik lagu Halu.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Fix You Coldplay, Lirik Lagu Fix You

Baca juga: Chord Gitar Lagu You are The Reason Calum Scott, Lirik Lagu You are The Reason

Dm G E Am

Senyumanmu yang indah bagaikan candu

Dm G

Ingin trus ku lihat walau !

Intro: C

C Am Dm G

Ku berandai kau disini mengobati rindu ruai

C Am Dm

Dalam sunyi ku sendiri meratapi

G F

Perasaan yang tak jua di dengar

C Am Dm G

Tak kan apa bila rasa ini tumbuh sendirinya

C Am Dm

Tak berdaya diri bila di antara

G C

Walau itu hanya bayang-bayangmu

Dm G E Am

Senyumanmu yang indah bagaikan candu

Dm G

Ingin trus ku lihat walau dari jauh

Dm G

Skarang aku pun sadari semua hanya mimpiku

A Dm G F

Yang berkhayallah kan bisa bersamamu

Em A F# Bm

Senyumanmu yang indah bagaikan candu

Em A D

Ingin trus ku lihat walau dari jauh

Em A F#

Skarang aku pun sadari semua hanya mimpiku

B Em A G

Yang berkhayallah kan bisa bersamamu

Em A F# Bm

Senyumanmu yang indah bagaikan candu

Em A D

Ingin trus ku lihat walau dari jauh

Em A F#

Skarang aku pun sadari semua hanya mimpiku

B Em A G

Yang berkhayallah kan bisa bersamamu

G Bm G Bm

Dihampiri seribu ragu hanya membisu …uuuuu..uuuuu

G Bm G Bm

Dihampiri seribu ragu hanya membisu …uuuuu..uuuuu

Dihampiri seribu ragu hanya membisu …uuuuu..uuuuu

[Outro] :

D

Ku berkhayal

Artikel ini telah tayang di Tribunambon.com dengan judul Chord Lagu Halu - Feby Putri, Kunci Dasar Dm Paling Mudah Dimainkan

Itulah, lirik lagu serta kunci gitar atau chord gitar Halu dinyanyikan Feby Putri.