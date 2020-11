Kalina Ocktaranny Bantah Pacaran Settingan dengan Vicky Prasetyo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nama artis peran Kalina Ocktaranny beberapa minggu ini menjadi topik hangat karena hubungan asmaranya dengan presenter Vicky Prasetyo.

Kalina Ocktaranny tak mengelak banyak yang menuding status pacaran itu hanya settingan alias palsu.

Terlebih, selama ini citra Vicky Prasetyo menjadi kurang sedap di mata publik karena sejumlah kasus percintaan yang pernah dilaluinya.

"But then again, lu tahu gue, gue bukan tipe yang senang bikin settingan dari dulu. Gue lebih baik enggak usah tampil di TV cuma untuk settingan," kata Kalina Ocktaranny, dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Sabtu (21/11/2020).

Mantan istri presenter Deddy Corbuzier ini akhirnya memastikan bahwa ia pacaran dengan Vicky Prasetyo dengan sungguhan.

"Kalau dibilang sekarang ya gue pacaran sama mas Vicky dan enggak ada namanya settingan-settingan. Sumpah demi Allah gue enggak ada settingan," ucap Kalina Ocktaranny.

Jawaban Kalina membuat Melaney Ricardo yang mewawancarainya terkejut.

"Iya gue berani bawa nama Tuhan, karena memang beneran gue sama dia pacaran bukan settingan," sambung Kalina.

Kata Kalina, ia sendiri bingung tanggal jadiannya secara resmi.

Namun ia mengungkapkan, Vicky menginginkan tanggal 11 November menjadi tanggal jadian karena angkanya bagus.

Sejauh ini Kalina sudah pernah menikah tiga kali dan berujung cerai.

Yang terakhir pada awal 2020, ia membangun bahtera pernikahan dengan pengacara Insank Nasruddin dan hanya bertahan sekitar tiga bulan. (Kompas.com/Melvina Tionardus)

