KPU Way Kanan Gelar Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - KPU Way Kanan mengadakan simulasi pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara di TPS 003, Kampung Negeri Baru, Minggu (22/11/2020).

Dalam rilisnya, Ketua KPU Way Kanan Refki Dharmawan mengatakan, simulasi menjadi acuan agar hal-hal yang belum tepat seperti penerapan protokol kesehatan menjadi fokus untuk diperbaiki dan ditingkatkan oleh pihak terkait, yaitu jajaran Badan Adhoc dan KPPS yang terlibat langsung.

Kegiatan tersebut dihadiri anggota KPU Way Kanan, perwakilan Polres Way Kanan, perwakilan Dandim 0427, asisten 1 Bupati Way Kanan, dan dimonitoring langsung oleh Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami.

Asisten 1 Pemerintah Daerah Way Kanan mengatakan, pemkab berharap koordinasi selalu terbangun untuk suksesnya penyelenggaraan pilkada.

Erwan Bustami mengatakan, pilkada tetap digelar di masa pandemi karena ada urgensi dalam stabilitas politik nasional.

Dia menambahkan, masyarakat harus diinformasikan untuk membawa e-KTP atau surat keterangan, pena, dan menggunakan masker.

Erwan mengharapkan PPK dan PPS dapat memahami simulasi dengan melihat kekurangan dan kelebihan dalam penerapan protokol kesehatan.

Penyemprotan disinfektan harus menjadi perhatian dengan pemberian secara berkala agar pilkada tidak menjadi klaster.

“Walaupun dinamika politik pilkada tinggi, kesadaran politik para elite politik, pemegang kekuasaan maupun pihak keamanan juga tinggi. Jadi kami meyakini akan kembali terjadi situasi yang kondusif seperti pasca Pilkada 2015,” kata Erwan. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)