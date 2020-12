Simulasi Pengamanan TPS dilakukan oleh Anggota Polri dalam Pilkada Way Kanan 9 Desember 2020 mendatang. Polres Gelar Latihan Simulasi Pengamanan TPS Jelang Pilkada Way Kanan 2020

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - Polres Way Kanan menggelar latihan simulasi pengamanan TPS dalam rangka kesiapan pengamanan tahap pemungutan suara Pemilukada serentak 2020 di Kabupaten Way Kanan yang dilaksanakan di halaman Mapolres Way Kanan, Sabtu ( 21/11/2020).

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Wakapolres Kompol Fanny Indrawan menyampaikan kepada seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan latihan simulasi, untuk dapat menjalankan tugas pokoknya dengan baik demi terwujudnya keamanan dan ketertiban pada saat menghadapi pemilukada serentak tanggal 9 Desember 2020 di Kabupaten Way Kanan mendatang.

Lebih Lanjut, dalam simulasi yang digelar menampilkan berbagai adegan yang mengarah pada potensi ancaman kerusuhan yang melibatkan massa banyak dan penanganan terhadap masyarakat yang diduga terdampak Covid-19 berikut penanganan efektif dari Polri dan pemerintah daerah sehingga situasi menjadi kondusif kembali.

Wakapolres berharap seluruh personel yang terlibat dapat melihat gambaran dilapangan saat melakukan tugas pengamanan di TPS.

“Jadi bisa mengambil keputusan yang tepat saat terjadi kendala yang nantinya muncul di lapangan,” katanya.

"Guna mencegah klaster baru penyebaran kasus Covid-19 khususnya pada saat Pilkada Way Kanan 2020, masyarakat yang akan memilih di TPS diimbau agar selalu patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan pola 3 M + 1 T (Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak dan Tidak berkerumun/bergerombol),” Imbuh Kompol Fanny. (Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi)