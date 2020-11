Tunas Dwipa Matra Kenalkan Scoopy Generasi Terbaru, Resmi Mengaspal di Lampung

PT. Tunas Dwipa Matra (TDM) selaku main dealer sepeda motor Honda di Lampung secara resmi memperkenalkan Sepeda motor skutik berkarakter unik dan fashionable generasi terbaru, All New Honda Scoopy di Event Virtual Launching melalui Live Instagram @Hondaloverlampung yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 21 November 2020.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT. Tunas Dwipa Matra (TDM) selaku main dealer sepeda motor Honda di Lampung secara resmi memperkenalkan Sepeda motor skutik berkarakter unik dan fashionable generasi terbaru, All New Honda Scoopy di Event Virtual Launching melalui Live Instagram @Hondaloverlampung yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 21 November 2020.

Dalam kegiatan ini pula, juga dimeriahkan dengan berbagai macam kegiatan diantaranya Band Perform,Talk show bersama influencer, press conference, give away serta pembagian Doorprize mulai darihandphone, sepatu, jam tangan, e-money dan masih banyak hadiah menarik lainnnya. Uniknya, semuakegiatan ini juga dilakukan secara virtual.

Tidak hanya itu saja, TDM juga memberikan program khusus untuk konsumen yang melakukan pembeliandi Event Virtual Launching berupa potongan tenor 4 bulan.

Untuk mendapatkan informasi program inicukup mudah, konsumen bisa menghubungi ke dealer terdekat tempat tinggal konsumen melalui linkbit.ly/TDMLampung atau bisa mengunjungi dealer resmi sepeda motor Honda di Lampung karena dealerHonda masih terus beroperasional ditengah-tengah pandemi virus corona untuk tetap memberikan

pelayanan kepada konsumen setia sepeda motor Honda dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.General Manager Marketing TDM Dony Ronaldo mengatakan program ini diberikan agar semakin memudahkan konsumen yang ingin memiliki sepeda motor skutik berkarakter unik dan fashionable

generasi terbaru, All New Honda Scoopy. "All New Honda Scoopy diluncurkan dengan mengadopsiperubahan menyeluruh pada desain, mesin, rangka, dan fitur canggihnya.

Model yang diproduksi PT AstraHonda Motor (AHM) ini siap menjadi trendsetter yang menjawab kebutuhan pecinta skutik di Tanah Airkhususnya di Lampung.” Terangnya.

All New Honda Scoopy hadir dengan desain terbaru dan garis bodi S (shape) serta desain lekukan modernyang semakin menguatkan kesan unik dan berbeda. Desain lampu depan dan belakang juga mengalamiperubahan yang semakin memperkuat simbol khas dari Honda Scoopy.

Model ini juga kini disematkanmesin generasi terbaru 110cc dengan pengaplikasian teknologi frame(rangka) baru eSAF (enhanced SmartArchitecture Frame). Fitur unggulan lain menjadi andalan generasi terbaru Scoopy ini seperti pengisi dayabaterai ponsel jenis USB (USB charger), serta pilihan tipe baru dengan penyematan fitur Smart Key.

All New Honda Scoopy dibekali generasi terbaru mesin 110cc eSP (enhanced Smart Power) yang hematbahan bakar, sekaligus sanggup menyuguhkan performa optimal. Hal tersebut didukung olehpenggunaan rangka baru eSAF.