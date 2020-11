Tantang Kreativitas Anak Muda, Gelaran Scoopy Style Diikuti Ratusan Ribu Netizen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, - PT Astra Honda Motor (AHM) menggelar kegiatan unik bergaya anak muda bertajuk Scoopy Style. Kegiatan yang menantang anak muda untuk berani berkreasi mewujudkan passion mereka ini diikuti secara virtual oleh lebih dari 137.000 netizen dalam waktu 1 jam.

Scoopy Style disiarkan langsung melalui Instagram @welovehonda_id, (18/11/2020). Acara ini mengajak anak muda Indonesia menampilkan karakter dan keinginan mereka yang unik, bergaya fashionable bersama All New Honda Scoopy yang baru dirilis bulan ini.

Acara dibuka dengan gelaran virtual fashion show otomotif yang dilakukan pertama kali di Indonesia. Gelaran fashion show ini pun semakin meriah dengan hadirnya empat influencer ternama, seperti Chef Arnold Poernomo, Bintang Emon, Anselma Putri, dan Adinda Thomas.

Keempat influencer ini menjadi representasi dari All New Honda Scoopy yang bergaya unik dan fashionable.

Karakter anak muda yang passionate dan berkelas ditampilkan dalam fashion show ini melalui kehadiran Chef Arnold Poernomo bersama All New Honda Scoopy varian Prestige, Komika Bintang Emon hadir dengan karakter yang aktif dan penuh energi bersama All New Honda Scoopy varian Sporty.

Karakter perempuan yang berani berekspresi dengan unik dan tetap tampil gaya diwakili dengan kehadiran Adinda Thomas bersama All New Honda Scoopy varian Stylish.

Sementara itu, Anselma Putri turut merepresentasikan gaya hidup para remaja putri yang mengikuti tren fashion terbaru bersama All New Honda Scoopy varian Fashion.

“Kita jangan takut untuk buat gaya, harus pede aja. All New Honda Scoopy ini motor unik, bisa bikin kita jadi trendsetter,” ujar Arnold Poernomo yang merupakan salah seorang Chef dan memiliki ketertarikan terhadap fashion.

Acara ini pun semakin meriah dengan hadirnya performa musik dari Ocan Siagian dan DJ Throoper. Suasana lokasi acara di Grebe Store, Jakarta Barat yang unik dengan perpaduan brand lifestyle dan experience ini sangat mendukung generasi muda untuk menyalurkan hobi dan gaya yang dimilikinya.

Kehadiran talkshow inspiratif dari Adinda Thomas yang membahas cara anak muda mewujudkan passion yang dimiliki, dapat menjadi bekal netizen untuk menjadi pribadi yang lebih ekspresif dan siap menjadi trendsetter.