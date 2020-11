Biodata Park Kyu Young Pemeran Drama Korea Sweet Home, Simak Perjalanan Kariernya. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kamu penggemar drama Korea, berikut kita simak biodata Park Kyu Young pemeran drama Korea Sweet Home, simak perjalanan karier hingga daftar drama Korea yang dibintanginya.

Park Kyu Young adalah seorang aktris dan model Korea Selatan yang lahir pada 27 Juli 1993 di Busan.

Dia terkenal karena perannya dalam drama seperti Solomon's Perjury, The Third Charm dan Rain or Shine.

Park Kyu Young muncul di MV 'Crosswalk' Jo Kwon dan MV Day6 'I Like You'.

Pada Agustus 2019 ia meninggalkan JYP Entertainment dan bergabung dengan Saram Entertainment.

Park Kyu Young kini berperan dalam drama Korea Sweet Home.

Sweet Home adalah seri televisi Korea Selatan mendatang yang dibintangi oleh Song Kang, Lee Jin-wook, dan Lee Si Young.

Drama ini berdasarkan webtoon dengan judul sama karya Kim Kan-bi dan Hwang Young-chan, dan dijadwalkan tayang perdana di Netflix pada tahun 2020.

Nama : Park Gyu Young.