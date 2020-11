Biodata Song Kang Pemeran Drama Korea Sweet Home, Simak Daftar Drama Korea yang Dibintanginya 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kamu penggemar drama Korea Sweet Home, berikut biodata Song Kang pemeran drama Korea Sweet Home, simak juga sederet drama Korea yang dibintanginya.

Song Kang adalah aktor pendatang baru di dunia akting Korea Selatan.

Song Kang berperan dalam dram Korea yang berjudul Sweet Home.

Sweet Home adalah seri televisi Korea Selatan mendatang yang dibintangi oleh Song Kang, Lee Jin-wook, dan Lee Si-young.

Drama ini berdasarkan webtoon dengan judul sama karya Kim Kan-bi dan Hwang Young-chan, dan dijadwalkan tayang perdana di Netflix pada tahun 2020.

Song Kang merupakan bagian dari agensi Namoo Actors, bersama dengan aktris dan aktor kenamaan lain seperti Song Ji Hyo, Lee Jun Gi, Park Min Yeong, dan Seo Hyun eks Girls Generation.

Song Kang debut pertama kali sebagai aktor pada 2017 di drama tvN 'The Liar and His Lover'.

Selain menjadi aktor, Song Kang juga seorang pembawa acara musik, model, dan bintang iklan.

Song Kang juga merupakan mahasiswa Konkuk University, Seoul, Korea Selatan

