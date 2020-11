Chord Gitar Lagu Banyu Moto Nella Kharisma dan Dory Harsa, Video YouTube Banyu Moto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Banyu Moto yang dipopulerkan oleh Nella Kharisma dan Dory Harsa.

Serta, lirik lagu Banyu Moto dan video YouTube Banyu Moto.

Intro : C F C F

C F C F

C F C

tembang iki.. tak gawe

Dm

mung kanggo kowe

G

sing paling tak tenani

C

nganti saiki..

C F

tumetese banyu moto iki

Dm

sing dadi saksi

G

sumpah lan janji

C

sehidup semati..

Reff :

F

sampai kapan kan kau buktikan

G C

tresno tulus yo mung kanggo awakku

F

sampai mati kan ku pastikan

Dm G

mergo mung kowe sing tak tresnani

C

tekaning mati..

C F

cahyo lintang ing wengi

G

nggawe ayeme ati

F

tambah ndedowo roso

G

kangen mring sliramu

C

tres..naku..

Musik : F G Em Am

Dm G C

C F

tumetese banyu moto iki

Dm

sing dadi saksi

G

sumpah lan janji

C

sehidup semati..

Reff :

C7 F

sampai kapan kan kau buktikan

G C

tresno tulus yo mung kanggo awakku

C7 F

sampai mati kan ku pastikan

Dm G

mergo mung kowe sing tak tresnani

C

tekaning mati..

C7 F

sampai kapan kan kau buktikan

G C

tresno tulus yo mung kanggo awakku haa

C7 F

sampai mati kan ku pastikan

Dm G

mergo mung kowe sing tak tresnani

C

tekaning mati..

C F

cahyo lintang ing wengi

G

nggawe ayeme ati

F

tambah ndedowo roso

G

kangen mring sliramu

C

tres..naku..

