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Chord Gitar Lagu I Will The Beatles, Lirik Lagu I Will
Berikut, chord gitar I Will dinyanyikan The Beatles, serta lirik lagu I Will dalam kunci gitar atau chord The Beatles.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar I Will dinyanyikan The Beatles.
Termasuk, lirik lagu I Will dalam kunci gitar atau chord The Beatles.
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[Verse]
C Am Dm G7
Who knows how long I've loved you?
C Am Em
You know I love you still
C7 F G Am C7
Will I wait a lonely lifetime?
C7 F G C Am Dm G7
If you want me to, I will
C Am Dm G7
If I ever saw you
C Am Em
I didn't catch your name
C7 F G Am C7
But it never really matters
C7 F G C C7
I will always feel the same
[Chorus]
F G Am
I love you forever and forever
F G C C7
Love you with all my heart
F G Am
Love you whenever we're together
D7 G
Love you when we're apart
[Verse]
C Am Dm G7
When at last I find you
C Am Em
Your song will fill the air
C7 F G Am (F C)
Sing it loud so I can hear you
C7 F G Am (F C)
Make it easy to be near you
F G Am C7
Al the things you do endear you to me
F G G#
Oh you know I will
C
I will
(F G Am C7 F G C)
Artikel ini telah tayang di Tribunstyle.com dengan judul Chord Kunci Gitar & Lirik Lagu I Will - The Beatles, You Know I Love You Still
Itulah, chord gitar I Will dinyanyikan The Beatles, serta lirik lagu I Will dalam kunci gitar atau chord The Beatles.
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I love you forever and forever
Love you with all my heart
When at last I find you
Your song will fill the air
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