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Chord Gitar Lagu I Will The Beatles, Lirik Lagu I Will

Berikut, chord gitar I Will dinyanyikan The Beatles, serta lirik lagu I Will dalam kunci gitar atau chord The Beatles.

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BBC
Ilustrasi. chord I Will dinyanyikan The Beatles, serta lirik lagu I Will. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar I Will dinyanyikan The Beatles.

Termasuk, lirik lagu I Will dalam kunci gitar atau chord The Beatles.

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[Verse]

C              Am              Dm           G7
Who knows how long I've loved you?
C             Am           Em
You know I love you still
C7     F    G      Am      C7
Will I wait a lonely lifetime?
C7 F G C Am Dm G7
If you want me to, I will

C Am Dm G7
If I ever saw you
C             Am         Em
I didn't catch your name
C7      F   G     Am     C7
But it never really matters
C7          F    G     C    C7
I will always feel the same

[Chorus]
F                      G             Am
I love you forever and forever
F                   G          C  C7
Love you with all my heart
F                       G             Am
Love you whenever we're together
D7                          G
Love you when we're apart

[Verse]
C      Am     Dm    G7
When at last I find you
C           Am          Em
Your song will fill the air
C7       F      G        Am (F C)
Sing it loud so I can hear you
C7       F     G          Am (F C)
Make it easy to be near you
F             G                Am       C7
Al the things you do endear you to me
F        G         G#
Oh you know I will
C
I will

(F G Am C7 F G C)

Artikel ini telah tayang di Tribunstyle.com dengan judul Chord Kunci Gitar & Lirik Lagu I Will - The Beatles, You Know I Love You Still

Itulah, chord gitar I Will dinyanyikan The Beatles, serta lirik lagu I Will dalam kunci gitar atau chord The Beatles.

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I love you forever and forever
Love you with all my heart
When at last I find you
Your song will fill the air
Tribunlampung.co.id
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: TribunStyle.com
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