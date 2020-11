Chord Gitar Lagu I Will The Beatles, Lirik Lagu I Will

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar I Will dinyanyikan The Beatles.

[Verse]

C Am Dm G7

Who knows how long I've loved you?

C Am Em

You know I love you still

C7 F G Am C7

Will I wait a lonely lifetime?

C7 F G C Am Dm G7

If you want me to, I will

C Am Dm G7

If I ever saw you

C Am Em

I didn't catch your name

C7 F G Am C7

But it never really matters

C7 F G C C7

I will always feel the same

[Chorus]

F G Am

I love you forever and forever

F G C C7

Love you with all my heart

F G Am

Love you whenever we're together

D7 G

Love you when we're apart

[Verse]

C Am Dm G7

When at last I find you

C Am Em

Your song will fill the air

C7 F G Am (F C)

Sing it loud so I can hear you

C7 F G Am (F C)

Make it easy to be near you

F G Am C7

Al the things you do endear you to me

F G G#

Oh you know I will

C

I will

(F G Am C7 F G C)

