Chord Gitar Lagu Cinta Sekali Saja Cassandra, Lirik Lagu Cinta Sekali Saja 

Capo di fret 3

Intro : C F C F

C F

Bukan sesuatu yang salah

Dm G

Jika cinta datang tiba-tiba

C F

Memang tak pernah kurasa

Dm G

Cinta pada pandangan pertama

F C

Hatiku tak pernah main-main

Dm C

Meski tak mudah ku tak akan peduli

F C

Suatu saat kau kan mengerti

Dm G

Cintaku setulus merpati

Reff:

C

Ini cinta

F

bukan sekedar suka

C/E

Ku hanya mencinta

Am Dm G

cukup sekali saja..

C

Tak kan layu

F

dan tak kan terganti

C/E

Cinta ini pasti

Am Dm G (C)

selamanya tetap abadi

Int. C F C F

C F

Bahagia tak terkira

Dm G

Saat cinta datang tiba-tiba

C F

Ku yakin kaulah anugerah

Dm G

Terindah dari Yang Kuasa

F C

Hatiku ini tak mungkin salah

Dm C

Meski tak sempurna ku tetap mencinta

F C

Tak kan usang dan tak kan memudar

Dm G

Cintaku bukan cinta biasa