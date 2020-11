Chord Gitar Lagu Air Mata Api Iwan Fals, Lirik Lagu Air Mata Api

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Air Mata Api dinyanyikan Iwan Fals.

lirik lagu Air Mata Api dalam kunci gitar atau chord Iwan Fals.

Em D C Em

Aku adalah lelaki tengah malam

Em D C Em

ayahku harimau ibuku ular

Em D C Em

aku dijuluki orang sisa sisa

Em D C Em

sebab kerap merintih kerap menjerit

G D C D

temanku gitar temanku lagu

G D C D

nyanyikan tangis marah dan cinta

G D C D

temanku niat temanku semangat

G D C D

yang kian hari kian berkarat

Bm C

semakin berkarat

Em D C Em

aku berjalan orang cibirkan mulut

Em D C Em

aku bicara mereka tutup hidung

Em D C Em

aku tersinggung peduli nilai nilai

Em D C Em

aku datangi dengan segunung api

G D C D

mereka lari ke ketiak ibunya

G D C D

ku tak peduli marahku menjadi

G D C D

mereka lari ke meja ayahnya

G D C D

aku tak mampu tenagaku terkuras

Em Bm C D Em

lelaki tengah malam terkulai di tepi malam

Em Bm C D Em

lelaki tengah malam terkulai di tepi malam

Em Bm C

orang sisa sisa menangis

Em Bm C

orang sisa sisa menangis

Am C

air matanya... air matanya...

Am C D Em

air matanya... api....

