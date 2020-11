Chord Gitar Lagu Bunga Anggrek Hetty Koes Endang, Lirik Lagu Bunga Anggrek

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Bunga Anggrek dinyanyikan Hetty Koes Endang.

Termasuk, lirik lagu Bunga Anggrek dalam kunci gitar atau chord Hetty Koes Endang.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Doa Untuk Kamu Aviwkila, Lirik Lagu Doa Untuk Kamu

Baca juga: Chord Gitar Lagu Biarkanlah Drama Band, Lirik Lagu Biarkanlah

G7 C

Engkau cinta kepadaku

Dm

Bulan menjadi saksi

Dm G7

Engkau telah berjanji

C

Sehidup dan semati

C E7

Kini kau cari yang lain

Dm

Lupa dengan janjimu

Am Dm

T'lah pergi tak kembali

D7 G

Kau lupa kepadaku

G7 C

Oh sungguh malang nasibku

Dm

kini kau telah jauh

Dm G7

Kau pergi tinggalkan daku

C

Kau pergi tak kembali

Itulah, chord gitar Bunga Anggrek dinyanyikan Hetty Koes Endang, serta lirik lagu Bunga Anggrek dalam kunci gitar atau chord Hetty Koes Endang.

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)