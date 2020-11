Billy Syahputra Kaget Dimas Ahmad Ingin Beli Rumah di Andara Rp 4,5 Miliar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Raffi Ahmad membongkar keinginan Dimas Ramadhan membeli rumah di komplek Andara.

Tak tanggung-tanggung, Dimas Ramadhan ingin membeli rumah seharga Rp 4,5 miliar.

Hal ini diungkap suami Nagita Slavina itu di YouTube Billy Syahputra pada Minggu (29/11/2020)

Billy Syahputra awalnya ingin mewawancarai Dimas Ramadhan.

Bily Syahputra rupanya ingin tahu penghasilan Dimas Ramadhan setelah viral beberapa waktu lalu.

"Lo pengen ngapain dia?," tanya Raffi Ahmad.

"Pengen lihat saja penghasilan dia sudah bisa punya apa saja," jawab Billy Syahputra.

Baca juga: Billy Syahputra Ingin Beri Mahar Rumah untuk Calon Istri, Amanda Manopo?

Baca juga: Billy Syahputra Ngamuk, Beredar Foto Arya Saloka dan Amanda Manopo Pelukan

Raffi Ahmad pun mengakui kepopuleran Dimas Ramadhan terus menanjak.

Bahkan, Dimas Ramadhan diminta mendampingi Raffi Ahmad saat membawakan di beberapa acara televisi.

"Followers-nya 2 minggu sudah mau satu juta, dia syuting di OKAY BOS jadi co host, di dahSyat jadi co host," kata Raffi Ahmad.