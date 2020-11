Biodata Gong Hyo Jin Pemeran Drama Korea Crazy Romance, Simak Sederet Penghargaan yang Diraihnya 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kamu penggemar drama Korea?, berikut kita simak biodata Gong Hyo Jin, simak juga perjalanan karier, daftar drama Korea hingga penghargaan yang diraihnya.

Gong Hyo Jin adalah seorang aktris Korea Selatan.

Dia terkenal karena peran utamanya dalam film Crush and Blush (2008), serta untuk serial televisi populernya Sang Doo! Let's Go to School (2003).

Dia dianggap sebagai ratu komedi romantis karena penggambarannya yang sukses di drama rom-com.

Kini Aktris Gong Hyo jin dan Kim Rae-won berperan dalam drama Korea Crazy Romance.

Film romansa komedi yang disutradarai Kim Han-gyeol, setelah keduanya bermain dalam drama klasik Korea Selatan 'Snowman'.

Crazy Romance berawal dari Jae-hoon (Kim Rae Won) yang batal menikah dan belum bisa melupakan tunangannya.

Di tengah kegundahan hati, ia bertemu dengan Sun-young (Gong Hyo Jin) yang memilih putus dan langsung bersikap dingin setelah mengetahui pacarnya berselingkuh.

Gong Hyo Jin lahir pada tahun 1980 di Sinwol-dong, Distrik Gangseo, Seoul, Korea Selatan.

Ketika dia masih SMP, dia pindah ke Australia bersama ibu dan adik laki-lakinya, sementara ayahnya tetap di Korea untuk menghidupi keluarga.