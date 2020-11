Chord Gitar Lagu Tresno Dolanan Derradru, Lirik Lagu Tresno Dolanan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Tresno Dolanan dinyanyikan Derradru.

Termasuk, lirik lagu Tresno Dolanan dalam kunci gitar atau chord Derradru.

Capo di fret 2



Intro C Csus4 C



Dm

kebacut loro

G

lakumu sing nggawe gelo

Em Am

ra sembodo lehmu janji koyo ngono

Dm

ra bakal nglungani

G

bakal tetep dadi siji

C

nanging opo bukti



Dm

ben dadi sinau

G

ra perlu dipiker jeru

Em Am

lelakonmu.. sing nggawe atiku tatu

Dm G

maturnuwun Gusti wis diparingi ati

C

sing sekuat iki



Chorus

F

yen cerito wingi

G

dadi sinau ning ati

Em

wis tak ikhlasno

Am

anggonmu leh nglarani

Dm

mugo dadi apik'e

G

rasah jeru leh ngrasakke

C

ning njobo akeh gantine



F G

senadyan lungamu tanpo alesan

Em Am

ra nggagas aku leh ngulon ngetan

Dm

opo pancen wis nasibku

G

sing kudu nandang kelaran

C Csus4 C

amergo tresno dolanan



Int. F G C Csus4 C



Dm

ben dadi sinau

G

ra perlu dipiker jeru

Em Am

lelakonmu.. sing nggawe atiku tatu

Dm G

maturnuwun Gusti wis diparingi ati

C

sing sekuat iki



Chorus

F

yen cerito wingi

G

dadi sinau ning ati

Em

wis tak ikhlasno

Am

anggonmu leh nglarani

Dm

mugo dadi apik'e

G

rasah jeru leh ngrasakke

C

ning njobo akeh gantine



F G

senadyan lungamu tanpo alesan

Em Am

ra nggagas aku leh ngulon ngetan

Dm

opo pancen wis nasibku

G

sing kudu nandang kelaran

C

amergo tresno dolanan



Dm

opo pancen wis nasibku

G

sing kudu nandang kelaran

C Csus4 C

amergo tresno dolanan

Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Tresno Dolanan - DERRADRU: Yen Crito Wingi

Itulah, chord gitar Tresno Dolanan dinyanyikan Derradru, serta lirik lagu Tresno Dolanan dalam kunci gitar atau chord Derradru. (Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)