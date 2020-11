Chord Gitar Lagu Kamu Nyata Izzy, Lirik Lagu Kamu Nyata 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Kamu Nyata dinyanyikan Izzy.

Termasuk, lirik lagu Kamu Nyata dalam kunci gitar atau chord Izzy.

Intro G C G C G C D (2x)



D

andaikan aku bisa

C

berikan kau harapan yang kau mau

G

andai ku bisa

D

berikan yang sempurna

C

apa yang bisa membuat kau bahagia

G

andai ku bisa

C G

kau terlalu berharga

C G

didalam hidupku

C D

hanya kau yang tersisa di mimpiku

G C

kamu nyata di hidupku

G C

kamu ada di depan ku

Am C

tapi tak bisa aku menyentuhmu

G C

kamu nyata di mataku

G C

kamu ada di depan ku

Am C D

tapi tak mungkin tak mungkin ku miliki dirimu

Intro G C G C G C D

D

andai bisa kutukar

D

aku dengan dirinya

C

aku pun rela

G

asalkan di sampingku

D

daripada kuhidup

D

hidup terus bermimpi

C

karenamu

G

merindukanmu

C G

kau terlalu berharga

C G

didalam hidupku

C D

hanya kau yang tersisa di mimpiku, woooaa...