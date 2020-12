Chord Gitar Lagu Curiga RAN, Lirik Lagu Curiga

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Curiga dinyanyikan RAN.

Termasuk, lirik lagu Curiga dalam kunci gitar atau chord RAN.

F#m B

Salahkah aku bila waktu ini tak hanya untukmu

F#m B

Bila diriku tak selalu bersamamu bukan berarti ku mendua

F#m B

Sadarkah kamu di balik semua prasangka

F#m D C#

Selama ini ku setia berhentilah kau curiga



F#m

Berulang kali coba ku katakan

B

Bukan ku bermain api

F#m

Ku hanya ingin kau bisa percaya

B

Dan berusaha tuk mengerti



F#m

Hey kita bersama bukan berarti

B

Aku hanya kau yang punya

F#m

Waktuku tak hanya untukmu saja

D C#

Walaupun dirimu memang ku puja



F#m B F#m

Tapi bukan berarti diriku rela

B

Hatiku ini terpenjara oleh rasa saling memiliki

F#m B F#m

Kita perlu bicara hati ke hati

D C#

Dan saling meredam hawa emosi



[chorus]

F#m B

Salahkah aku bila waktu ini tak hanya untukmu

F#m B

Bila diriku tak selalu bersamamu bukan berarti ku mendua

F#m B

Sadarkah kamu di balik semua prasangka

F#m D C#

Selama ini ku setia berhentilah kau curiga



[int] F#m B 2x



F#m B F#m

Tapi bukan berarti diriku rela

B

Hatiku ini terpenjara oleh rasa saling memiliki

F#m B F#m

Kita perlu bicara hati ke hati

D C#

Dan saling meredam hawa emosi



[chorus]

F#m B

Salahkah aku bila waktu ini tak hanya untukmu

F#m B

Bila diriku tak selalu bersamamu bukan berarti ku mendua

F#m B

Sadarkah kamu di balik semua prasangka

F#m D C#

Selama ini ku setia berhentilah kau curiga



[rap] F#m B 3x F#m D C#



[chorus]

F#m B

Salahkah aku bila waktu ini tak hanya untukmu

F#m B

Bila diriku tak selalu bersamamu bukan berarti ku mendua

F#m B

Sadarkah kamu di balik semua prasangka

F#m D C#

Selama ini ku setia berhentilah kau curiga



F#m B

Salahkah aku bila waktu ini tak hanya untukmu

F#m B

Bila diriku tak selalu bersamamu bukan berarti ku mendua

F#m B

Sadarkah kamu di balik semua prasangka

F#m D C#

Selama ini ku setia berhentilah kau curiga



F#m

Cu cu curiga

F#m B

Cu cu curiga

F#m

Cu cu curiga

F#m B

Cu cu curiga

F#m

Cu cu curiga

Itulah, chord gitar Curiga dinyanyikan RAN, serta lirik lagu Curiga dalam kunci gitar atau chord RAN.

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)