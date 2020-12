Chord Gitar Lagu Di Saat Minggu Masih Pagi Iwan Fals, Lirik Lagu Di Saat Minggu Masih Pagi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Di Saat Minggu Masih Pagi dinyanyikan Iwan Fals.

Termasuk, lirik lagu Di Saat Minggu Masih Pagi dalam kunci gitar atau chord Iwan Fals.

Intro : Am Em G C Am 4x



Am Em G C Am - Am Em G C Am

Ribuan jiwa melayang pergi

Am Em G C Am - Am Em G C Am

Jutaan hati merintih pasti

Am Em G C Am - Am Em G C Am

Saat minggu masih pagi

Am Em G C Am - Am Em G C Am

Gempa dan tsunami menghantam negeri



Interlude : Am Em G C Am 8x



Am Em G C Am - Am Em G C Am

Harta benda musnah bersama air mata

Am Em G C Am - Am Em G C Am

Bayi bayi lepas dari pangkuan ibunya

Am Em G C Am - Am Em G C Am

Tak ada lagi kata di hati mereka

Am Em G C Am - Am Em G C Am

Tinggal kepasrahan dan kepedihan



Interlude : Am Em G C Am 2x



Em F Am

Lagi dan lagi bencana terpa kita

Em F G F G

Setelah tsunami entah apa lagi

Am Em G C Am

Entah apa lagi

Am Em G C Am

Entah dimana lagi

Em F Am

Lagi dan lagi bencana terpa kita

Em F G F G

Setelah tsunami entah apa lagi

Am Em G C Am

Entah apa lagi

Am Em G C Am

Entah dimana lagi



Am Em G C Am - Am Em G C Am

Tuhan ampunilah kami

Am Em G C Am - Am Em G C Am

Ampuni dosa dosa kami

Am Em G C Am - Am Em G C Am

Ampuni kesombongan kami

Am Em G C Am - Am Em G C Am

Ampuni bangsa kami

Am Em G C Am - Am Em G C Am

Terimalah disisiMu korban bencana ini.......



Am Em G C Am - Am Em G C Am

Ribuan jiwa melayang pergi

Am Em G C Am - Am Em G C Am

Jutaan hati merintih pasti

Am Em G C Am - Am Em G C Am

Saat minggu masih pagi

Am Em G C Am - Am Em G C Am

Gempa dan tsunami menghantam negeri

Itulah, chord gitar Di Saat Minggu Masih Pagi dinyanyikan Iwan Fals, serta lirik lagu Di Saat Minggu Masih Pagi dalam kunci gitar atau chord Iwan Fals.

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)