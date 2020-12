TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord gitar lagu Keramat Rhoma Irama.

Lagu Keramat diciptakan dan dipopulerkan Rhoma Irama.

Lagu Keramat merupakan lagu dangdut populer.

Berikut ini Chord gitar lagu Keramat Rhoma Irama

[Intro] Am F Am F

Dm F F#m Am

Am Am E G Am

Hai manusia

C

hormati ibumu

Am Am E G Am

Yang melahirkan

C

dan Membesarkanmu