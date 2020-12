Artis Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman Tengok Anak Zaskia Gotik

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Ayu Ting Ting ajak Adit Jayusman menengok buah hati Zaskia Gotik.

Diketahui, Zaskia telah melahirkan anak pertamanya dengan Sirajuddin Mahmud.

Anak pertama mereka diberi nama Arsila Bungalia Sirkiani, yang telah diakikah beberapa waktu lalu.

Kala itu, sosok Ayu Ting Ting tampak tak hadir di acara akikah Arsila.

Kini, Ayu Ting Ting akhirnya menyempatkan waktu untuk bertemu putri dari sahabatnya itu, dengan mengajak Adit Jayusman.

Baca juga: Kabar Terbaru Momo Eks Geisha Hamil Anak Kedua

Baca juga: Foto Mesra Artis Gading Marten dan Ariel Tatum Jadi Sorotan

Baca juga: Chord Gitar Lagu Badai Bulan Desember AKA, Lirik Lagu Badai Bulan Desember

Saksikan video berita selengkapnya di sini:

Dalam kesempatan itu, Ayu nampak telaten membantu Zaskia Gotik untuk menggendong sang putri.

Ayu nampak sangat senang bisa bertemu dengan Arsila.

Ia bahkan menyebut Arsila anaknya sendiri.

"luv you wa @zaskia_gotix, sehat selalu sama anakku ya arsila hehehe see you soon wa," tulis Ayu Ting Ting.