Chord Gitar Lagu Dirimu dan Buah Hatiku Adista, Lirik Lagu Dirimu dan Buah Hatiku 

Intro C Em F C G



C Em

Dengarkanlah ku ingin bicara

F

Bertanya tentang semuanya

C

Dan apa maunya

G

Membuat dirimu terluka

.

C Em

Mengapa semua kini dia lakukan

F

Membuat dirimu terluka

C

Dan apa maunya

G

Hingga tak bisa bersama

.

Intro C Em F C G

.

C Em

Sesungguhnya ku ingin dirinya

F

Namun diriku tak berdaya

C

Karna tak sempurna

G

Diriku dengan dirinya

C Em

Kini semua akan ku tinggalkan

F

Dirimu dan buah hatiku

C

Dan demi dirinya

G

Walau sakit yang ku rasa

.

F C

Ini bukan keinginanku

G

Untuk berpisah denganmu



Chorus

Am Em

hoo.. oo.. Maafkanlah aku

F

kini tinggalkanmu

C

Di saat kau mengandung

G

Mengandung buah hatiku



Am Em

hoo.. oo.. Maafkanlah aku

F

kini membuatmu

C

Terluka dan menangis

G

Menangis karna diriku



Interlude Am Em F C G

hoo.. oo..

.

F C

Ini bukan keinginanku

G

Untuk berpisah denganmu



Chorus

Am Em

hoo.. oo.. Maafkanlah aku

F

kini tinggalkanmu

C

Di saat kau mengandung

G

Mengandung buah hatiku



Am Em

hoo.. oo.. Maafkanlah aku

F

kini membuatmu

C

Terluka dan menangis

G

Menangis karna diriku



Am Em

hoo.. oo.. Maafkanlah aku

F

kini tinggalkanmu

C

Di saat kau mengandung

G

Mengandung buah hatiku

Am Em

hoo.. oo.. Maafkanlah aku

F

kini membuatmu

C

Terluka dan menangis

G

Menangis karna diriku

.

Coda Am Em F C G Am

