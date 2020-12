Chord Gitar Lagu Sebotol Minuman Leo Waldy, Lirik Lagu Sebotol Minuman

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Sebotol Minuman dipopulerkan Leo Waldy.

Serta, lirik lagu Sebotol Minuman dalam kunci gitar atau chord Leo Waldy.

Intro : Am G-D-G

F G Am

Suling : G F Am (2x)

Am G

Jangan kar'na putus cinta

F Am

kau lari ke minuman

G

bermabuk-mabukan..hingga lupa diri..

F G F Am

sebotol minuman..kau jadikan sahabat..

Suling : G F Am

Am G

jangan kar'na putus cinta

F Am

kau lari ke minuman

G

dirimu kau siksa selama hidupmu

F G F Am

sebotol minuman..jadi teman setia

Musik : G Am G Am

G F Am (2x)

Reff:

Am

Memang terlalu dalam.. luka yang engkau derita

E Am G F Am

Hingga siang malam.. temanmu hanya minuman..

Am

Memang terlalu dalam..luka yang engkau derita

E Am

Hingga siang malam..temanmu hanya minuman..

(*)

Am G

jangan kar'na putus cinta

F Am

kau lari ke minuman

G

dirimu kau siksa selama hidupmu

F G F Am

sebotol minuman..jadi teman setia

Musik : G Am G Am

G F Am (2x)

kembali ke : Reff, (*)

