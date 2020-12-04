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Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Tergesa Keisya Levronka, Lirik Lagu Tergesa

Chord gitar Tergesa dinyanyikan Keisya Levronka, serta lirik lagu Tergesa dalam kunci gitar atau chord Keisya Levronka

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Chord Gitar Lagu Tergesa Keisya Levronka, Lirik Lagu Tergesa 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Tergesa dinyanyikan Keisya Levronka.

Termasuk, lirik lagu Tergesa dalam kunci gitar atau chord Keisya Levronka.

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Intro: Em..

F Em
hai kau yang tersipu

F Em
jangan terburu kenali aku dulu

F Em
tanahlah biar semesta

F Em
izinkan aku pahami kamu dulu

G C Am
biarkan detik waktu

C F
rekatkan kau dan aku

 
G
satu..

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Hai Kau yang Tersipu
Dan pabila Memang
Tribunlampung.co.id
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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
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