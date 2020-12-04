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Chord Gitar Lagu Tergesa Keisya Levronka, Lirik Lagu Tergesa
Chord gitar Tergesa dinyanyikan Keisya Levronka, serta lirik lagu Tergesa dalam kunci gitar atau chord Keisya Levronka
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Chord Gitar Lagu Tergesa Keisya Levronka, Lirik Lagu Tergesa
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Tergesa dinyanyikan Keisya Levronka.
Termasuk, lirik lagu Tergesa dalam kunci gitar atau chord Keisya Levronka.
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Intro: Em..
F Em
hai kau yang tersipu
F Em
jangan terburu kenali aku dulu
F Em
tanahlah biar semesta
F Em
izinkan aku pahami kamu dulu
G C Am
biarkan detik waktu
C F
rekatkan kau dan aku
G
satu..
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Hai Kau yang Tersipu
Dan pabila Memang
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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung