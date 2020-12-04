Chord Gitar
Chord Gitar Lagu Tunggu Olski
Chord gitar Tunggu dinyanyikan Olski, serta lirik lagu Tunggu dalam kunci gitar atau chord Olski.
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Chord Lagu Tunggu Olski.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Tunggu dinyanyikan Olski.
Termasuk, lirik lagu Tunggu dalam kunci gitar atau chord Olski.
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C Am F G
C Am F G-G
C Am F G
Tiba-tiba kau datang
C Am F G
Lalu kau bicarakan perasaan
C Am F G
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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: taryono
Sumber: Tribun Lampung