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Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Tunggu Olski

Chord gitar Tunggu dinyanyikan Olski, serta lirik lagu Tunggu dalam kunci gitar atau chord Olski.

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Chord Lagu Tunggu Olski. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Tunggu dinyanyikan Olski.

Termasuk, lirik lagu Tunggu dalam kunci gitar atau chord Olski.

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C Am F G

C Am F G-G

C     Am          F   G

 Tiba-tiba kau datang

C      Am        F        G

 Lalu kau bicarakan perasaan

C      Am           F   G

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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: taryono
Sumber: Tribun Lampung
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