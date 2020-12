TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord gitar Lagu Apalah Cinta Ayu Ting Ting Ft Keremcem.

Lagu Apalah Cinta dinyanyikan Ayu Ting Ting Ft Keremcem.

Lagu yang diciptakan Ender Cabuker itu menggunakan 2 (dua) bahasa: Bahasa Indonesia dan Bahasa Turki.

Berikut chord gitar Lagu Apalah Cinta Ayu Ting Ting Ft Keremcem.

Intro : Am Am

Am Em Dm Am

Am Dm C -Em..

F

hadirnya tanda tanya

Am

apakah yang terjadi

Em

mengapa kau berubah

F

engkau yang dulu duhai kasih

Dm Am

.. selalu temukan sebuah terang

G

dalam setiap malam..

Am F

oh Tuhan apalah cinta..

Em

cinta yang aku tahu indah bahagia

G F

.. namun bila jalan takdir-Nya

-F -Em-Dm

kau yang kan pergi..

F C

tinggalkan diri ini..

Dm Em

ku coba kan terima..

Reff I: (Ayu Ting Ting x Keremcem)

Am

.. bukankah kita..

Em Dm

.. saling cinta dan percaya

C

atau kau merasa terpenjara..

(Ayu Ting Ting)

-Em Am

berputarlah dunia..

Em

teruslah berputar

Dm

jatuh cinta selalu..

C

pada putaran sama..

-Em (Am)

namun titik berbeda..