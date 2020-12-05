Chord Gitar
Chord Kunci Gitar Lagu Alamat Palsu Ayu Ting Ting
Chord lagu Alamat Palsu Ayu Ting Ting, Kunci gitar Alamat Palsu, Lagu populer Ayu Ting Ting.
TRIBUNNEWS.COM/JEPRIMA
Ilustrasi. Chord gitar Lagu Alamat Palsu Ayu Ting Ting.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord lagu Alamat Palsu Ayu Ting Ting, Kunci gitar Alamat Palsu, Lagu populer Ayu Ting Ting.
Lagu Alamat Palsu dinyanyikan Ayu Ting Ting.
Lagu ini diciptakan Dadang Indriana dan dipopulerkan Ayu Ting Ting
Berikut ini chord kunci gitar lagu Alamat Palsu Ayu Ting Ting:
[Intro] B C A B C D B C A B 2x
Em D C Bm C Bm
Bm Em Bm Bm Em Bm
kemana kemana kemana ku harus mencari kemana
A G
kekasih tercinta tak tahu rimbanya
Em A G F# G Bm
lama tak datang ke rumah
Bm Em Bm Bm Em Bm
dimana dimana dimana tinggalnya sekarang dimana
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Penulis: taryono
Editor: taryono