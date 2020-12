Chord Gitar Lagu Ingin Hilang Ingatan Rocket Rockers, Lirik Lagu Rocket Rockers

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Ingin Hilang Ingatan dipopulerkan Rocket Rockers.

Serta, lirik lagu Ingin Hilang Ingatan dalam kunci gitar atau chord Rocket Rockers.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Bintang Kehidupan Nike Ardilla, Lirik Lagu Bintang Kehidupan

Baca juga: Chord Gitar Lagu Apalah Cinta Ayu Ting Ting Ft Keremcem

[Intro] G C D G

G C D G

Menghilanglah dari kehidupanku

G C D G

Enyahlah dari hati yang tlah hancur

G C D G

Kehadiran sosokmu kan menyiksaku

G C D G

Biarkan di sini ku menyendiri

[Back to intro]

[*]

G C D G

Pergilah bersamanya di sana

G C D G

Dengan dia yang ada segalanya

G C D G

Bersenang-senanglah sepuasnya

G C D Em C D

Biarkan disini ku menyendiri

G C D G

Terlintas keinginan tuk dapat

G C D G

Hilang ingatan agar semua terlupakan

G C D G

Dan ku berlari sekencang-kencangnya

G C D Em C Em C D

Tuk melupakanmu yang telah berpaling

[Reff]

G C Em

Di sini kembali kau hadirkan

D C Em

Ingatan yang seharusnya kulupakan

C D C

Dan kuhancurkan adanya

G C Em

Di sini kembali kau hadirkan

D C Em

Ingatan yang seharusnya kulupakan

C D C

Dan kuhancurkan adanya

G C D G C D G

Letih disini ku ingin hilang ingatan 4x

[Interude] G C D G

[Back to Reff]

G C D G

Pergilah bersamanya di sana

G C D Em

Dengan dia yang ada segalanya

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Chord Gitar dan Lirik Lagu Ingin Hilang Ingatan - Rocket Rockers: Menghilanglah dari Kehidupanku

Itulah, chord gitar Ingin Hilang Ingatan dipopulerkan Rocket Rockers serta lirik lagu Ingin Hilang Ingatan dalam kunci gitar atau chord Rocket Rockers.