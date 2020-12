Aurel Ungkap Kabar Buruk Berhenti Main Medsos karena Alasan Kesehatan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aurel Hermansyah mengejutkan publik setelah menulis tentang kabar buruk dan kabar baik dalam postingannya d Instagram.

Aurel mengungkap kabar buruk tentang dirinya yang ingin berhenti dari aktivitas media sosial.

Aurel Hermansyah menulis curhat panjang dan pamit dari aktivitas media sosial.

"Kabar buruknya adalah aku akan berhenti dari semua akun media sosialku," kata Aurel.

Kabar tersebut disampaikan putri Anang Hermansyah melalui unggahan Instagram-nya, Senin (07/12/2020).

Aurel mengaku ingin berhenti sejenak dari aktivitas medsos yang membuatnya lelah.

"Aku merasa terlalu lelah dan butuh waktu untuk menjaga kesehatan dan mentalitasku sendiri," kata Aurel.

Aurel Hermansyah pamit rehat dari sosial media. (Instagram @aurelie.hermansyah)

Hey guys, so I am here with both bad news and good news.

The bad news is i’ll be off from all my social media accounts for several days

and it will be handled by my assistant for any posts that are going to be shared.