Chord Gitar Dengan NafasMu Ungu, Lirik Lagu Dengan NafasMu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Dengan NafasMu dinyanyikan Ungu serta lirik lagu Dengan NafasMu dalam kunci gitar atau chord Ungu.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Surat Buat Wakil Rakyat Iwan Fals, Lirik Lagu Iwan Fals

Baca juga: Chord Gitar Lagu Pergi Hilang dan Lupakan Remember of Today, Lirik Lagu Remember of Today

Intro: C F C

C

izinkan ku ucap kata taubat

C

Sebelum kau memanggilku

F C

Kembali padamu, menutup waktuku

C

Izinkan ku serukan namamu

C

Sebelum nyawa dalam tubuhku

F C

Kau ambil kembali padamu

*

Am Em

Karena ku tau hanyalah pada dirimu

F

Tempat ku mengadu tempatku mengeluh

G

didalam doaku

Reff :

C

Dan demi nafas yang telah

Em

Kau hembuskan dalam kehidupanku

F C

Ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik

C

Menjalankan segala perintahmu

Em

Menjauhi segala laranganmu

F C

Adalah sebaris doaku untukmu

C

Izinkan ku ucap kata taubat

C

Sebelum kau memanggilku

F C

Kembali padamu, menutup waktuku

Kembali ke : *, Reff

Interlude : Am G F G

Kembali ke : Tengah

C

Izinkan ku ucap kata taubat

C

Sebelum kau memanggilku

Itulah, chord gitar Dengan NafasMu dinyanyikan Ungu serta lirik lagu Dengan NafasMu dalam kunci gitar atau chord Ungu. (Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)