Chord Gitar Lagu Sampai Nanti Sampai Mati Letto, Lirik Lagu Sampai Nanti Sampai Mati 

chord gitar Sampai Nanti Sampai Mati dinyanyikan Letto.

lirik lagu Sampai Nanti Sampai Mati dalam kunci gitar atau chord Letto.

**

D G D G

D G

Kalau kau pernah takut mati..sama

D G

kalau kau pernah patah hati..aku juga iya

D G

dan sering kali.. sial datang dan pergi

D G

tanpa permisi..kepadamu

D G D G D G

suasana hati..hmm..tak peduli

D G

Kalau kau kejar mimpimu..salut

D

kalau kau ingin berhenti

G

ingat ‘tuk mulai lagi

D G

tetap semangat..dan teguhkan hati

D G

di setiap hari..sampai nanti

D G -Em

sampai mati..mmm

F G

..Kadang memang

Am Bb

cinta yang terbagi

F G Am Bb

..kadang memang

F G

..sering kali

Am Bb

mimpi tak terpenuhi

F G Am Bb

..sering kali

Bb

D..G..D..G.. (2x)

D G

Tetap semangat..dan teguhkan hati

D G

di setiap hari..sampai nanti

D G

tetap melangkah..dan keraskan hati

D G

di setiap hari..sampai nanti

D G D

sampai mati.. sampai mati

* End

D

Itulah, chord gitar Sampai Nanti Sampai Mati dinyanyikan Letto, serta lirik lagu Sampai Nanti Sampai Mati dalam kunci gitar atau chord Letto. (Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)