Chord Gitar Lagu Cahaya Hati Opick, Lirik Lagu Cahaya Hati 

Chord gitar Cahaya Hati dinyanyikan Opick.

Lirik lagu Cahaya Hati dalam kunci gitar atau chord Opick.

Intro

Am Dm C G Am Dm C



Am Dm G C

Allah Engkau dekat, penuh kasih sayang

Dm G C

Takkan pernah engkau biarkan hambamu menangis

Dm E

Karna kemurahanMu karena kasih sayangMu

Am Dm G C

Hanya bila dirimu ingin nyatakan cinta

Dm G C

Pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihMu

Dm E E7

Kau yang selalu terjaga yang memberi segala

Am Dm C G Am Dm C G

Allah rahman Allah rahim, allahu ya raffan ya nurul qolbi…

Am Dm C G Am Dm C G

Allah rahman Allah rahim, allahu ya raffan ya nurul qolbi…



Am Dm G C

Disetiap nafas, disegala waktu

Dm G C

Semua bersujud memuji memuja asmaMu

Dm E E7

Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala…

Am Dm C G Am Dm C G

Allah rahman Allah rahim, allahu ya raffan ya nurul qolbi…

Am Dm C G Am Dm C G E

Allah rahman Allah rahim, allahu ya raffan ya nurul qolbi…



E Am E

Setiap waktu bergantung padaMu…

Am Dm

Dan bersujud semesta untukMu…

G

Setiap wajah mendamba cintaMu

A

Cahyamu…



Bm Em D A Bm Em D A

Allah rahman Allah rahim, allahu ya ra raffan ya nurul qolbi…

Bm Em D A Bm Em D A

Allah rahman Allah rahim, allahu ya ra raffan ya nurul qolbi…

Outro

Bm Em D A, Bm D A....

Ya Allah, ya Rahman, ya Allah…. Ya nurul qolbi..

Allah… ya……………

Bm

Allah.....

Itulah, chord gitar Cahaya Hati dinyanyikan Opick, serta lirik lagu Cahaya Hati dalam kunci gitar atau chord Opick.

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)