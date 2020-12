PT Lautan Teduh Launching Yamaha GEAR 125

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Jelita Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Akhir tahun 2020, ditutup manis dengan rangkaian produk teranyar dari PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (PT YIMM).

General Manager Marketing PT Lautan Teduh Winalpo mengatakan, setelah peluncuran All New Aerox 155 Connected, dilanjutkan dengan All New Nmax 155 Connected Standar Upgrade, kini PT Lautan Teduh Selaku Main Dealer Yamaha Lampung secara resmi meluncurkan Yamaha GEAR 125 sebagai motor matic multiguna di Lampung.

Yamaha GEAR 125 merupakan motor yang sangat cocok untuk anak muda, dengan gaya hidup aktif yang ingin tampil beda. Yamaha GEAR 125 tersedia dengan dua varian tipe, yakni S-Version dan Standard Version.

Untuk tipe S-Version hadir dalam dua pilihan warna spesial yakni prestige silver dan matte red. Sedangkan Standard Version hadir dalam 5 pilihan warna menarik yaitu matte silver, metallic grey, metallic red, mettalic white, dan matte greenish.

Konsep Yamaha GEAR 125 dijual dengan harga terjangkau untuk semua kalangan. Untuk tipe S-Version dijual Rp 18.890.000. Sedangkan Standard Version Rp 18.290.000. Seluruhnya adalah untuk OTR Lampung

Melalui konsep produk terbaru Yamaha GEAR 125, Yamaha ingin semua GEAR UP pada keseharian dengan naik #YamahaAja. GEAR sebagai tools yang bisa menjadi partner handal dalam mendukung aktivitas sehari-hari, dengan kelengkapan fitur, desain, dan teknologi baru yang menunjang gaya hidup aktif.

Yamaha yang mendominasi pasar motor skutik kelas 125 cc, menghadirkan Yamaha GEAR 125, untuk melengkapi varian produk Yamaha Blue Core 125 cc. Yamaha GEAR 125 mengusung konsep matic multiguna dengan desain baru yang tangguh dan mengutamakan fungsionalitas (utility) untuk pengendaranya

GEAR secara harfiah dapat diartikan sebagai tools atau alat, yang bermakna sebagai alat transportasi andalan yang bisa menjadi partner handal dalam mendukung aktivitas sehari-hari, dengan kelengkapan fitur, desain, dan teknologi baru yang menunjang active lifestyle.

Yamaha GEAR 125 hadir dengan tiga konsep dasar. Pertama Generasi Desain Baru, dengan tampilan baru yang tangguh dan sporty. Dibalut dengan aksen pelindung serta desain lampu LED yang membuat tampilan makin tangguh dan sporty.