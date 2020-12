Chord Gitar Lagu Aya MAMAMOO, Lirik Lagu Aya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Aya dinyanyikan MAMAMOO.

Termasuk, lirik lagu Aya dalam kunci gitar atau chord MAMAMOO.

[Intro: Solar]

Am E

AYA

F

C

AYA Am E F C

[Verse 1: Solar]

Am

Hey, yah

E

bigin geot gata

F C

aechoe igil saenggak ttawin

Am E

eopseo bwa neona nana da

F C

kkeutnan madange (eureureong eoi)

[Refrain: Wheein, Hwasa]

Am

Ayo, ayo

E F

You got me jumping like a crazy clown

C

Mwohae

Am E F

Sseogeun ippal ppobanaeyaji aya

[Verse 2: Moonbyul]

I love you

Am E

Sesangeul da jul geotcheoreom malhago Hate you

F C

Ijen seoro hwasareul gyeonwo

Am

Ppeonhadippeonhan bad ending

E

Nim eolgure chimeul baeteo

F C

Ojeom hana saenggyeo urin nami dwaetda

[Pre-Chorus: Hwasa, Wheein, Solar]

Am E F C

Motdoen sarangnorie michyeo

Am E F C

Igijeogin neon ijen jichyeo

Am E F C

Nunmurinji tto binmurinji

Am E

Neon naege moyokgameul jwosseo Nunmuri ttuk tteoreojinda

[Instrumental]

Am E F C Am E F

[Chorus: Solar, Wheein]

Tuk tteoreojinda

Am E F C

Nunmuriya binmuriya aya

Am E

Nunmuriya binmuriya aya Nunmuri tuk