Bebas dari Penjara Setelah Dapat Asimilasi, Vanessa Angel Malah Keranjingan Aldebaran Ikatan Cinta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Sebelumnya artis Vanessa Angel adalah tahanan Lapas Perempuam Jakarta, Pondok Bambu, Jakarta Timur, sejak Rabu (18/11/2020).

Ia lalu bebas dari penajra pada Jumat (18/12/2020) namun menjadi tahanan rumah.

Selama dipenjara ternyata, Vanessa Angel sempat menonton sinetron tanah air yang sedang populer di Indonesia, yakni Ikatan Cinta.

Setibanya di rumah, ia sampai mengajak sang suami untuk nonton Ikatan Cinta.

Vanessa juga membuat parodi bersama suami, menirukan adegan antara Aldebaran dan Andin.

Adegan yang diparodikan adalah ketika Andin minta dibelikan balon oleh Aldebaran.

Di balon itu ada tulisan I Love You, dan Andin mengatakan I Love You too kepada Aldebaran.

Vanessa dan sang suami, Bibi Ardiansyah nampak menirukan adegan tersebut.

Berikut videonya:

"SIAPA YG KERACUNAN VIRUS ALDEBARAN JUGA?