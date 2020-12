Jawaban BCL saat Ditanya Soal Keinginan Menikah Lagi setelah Menjanda Ditinggal Ashraf

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bugna Citra Lestari (BCL) mengaku hingga saat ini tak punya keinginan untuk menikah lagi pasca kematian suaminya, Ashraf Sinclair.

Kepada Maia Estianty, BCL mengungkap isi hatinya yang hingga kini tak bisa lepas dari sosok Ashraf.

Setelah 10 bulan kepergian Ashraf, BCL bahkan mengaku dirinya belum pulih seperti sedia kala.

"Belum recover sih bun, I think the first few months yang penting bisa napas aja gitu," kata BCL kepada Maia Estianty.

Unge mengaku membutuhkan waktu yang lama untuk akhirnya bisa berbicara dan sanggup bertemu dengan orang lain.

Namun karena tuntutan pekerjaan yang tak bisa digantikan, ia akhirnya nekat untuk kembali bernyanyi setelah 10 hari.

"10 hari aku langsung nyanyi, itu emang kayak robot aja sih," ungkap Unge.

Setelah berusaha tegar untuk menghibur penonton dengan suara emasnya meskipun tengah dilanda kesedihan.

BCL akhirnya rehat total pasca covid 19 menggagalkan banyak pekerjaannya.

"Abis itu baru karena ada si covid ini, akhirnya kan acara dicancel semua, yaudah akhirnya I think it's time for me kayak yaudah make peace for myself gitu," jelas BCL.

