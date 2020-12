Artis BCL Geleng Kepala Saat Ditanya Keinginan untuk Nikah Lagi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bunga Citra Lestari (BCL) jawab soal rencana nikah lagi sepeninggal sang suami, Ashraf Sinclair.

Hal itu terekam dalam vlog di YouTube MAIA ALELDUL TV yang diunggah Sabtu (20/12/2020).

Pada momen dinner itu, Maia pun sempat berbincang dengan BCL.

Salah satunya membahas soal kehidupan BCL selepas kepergian Ashraf.

BCL mengaku butuh waktu sekitar 6 bulan untuk bisa bangkit dari kesedihan.

"Dari awal kayak terapi gitu lho, kayak berkonsultasi untuk self healing dari day 1.

Abis itu ya udah nangis-nangis setiap hari, masih sih he he he.

Cuma (sekarang) udah bisa berfungsi, dulu tuh gak bisa berfungsi," ungkap BCL.

"Lu mulai bisa berfungsi untuk beraktivitas yang benar-benar saatnya gue move on nih sekarang, bulan ke?," tanya Maia.

"Lima-enam bulanlah, itu baru bisa melakukan sesuatu," jawab BCL.

