Pevita Pearce Positif Covid-19, Arsyah Rasyid Tuliskan Ucapan Penyemangat untuk Sang Kekasih

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Belum lama ini Arsyah Rasyid jalani tes swab Covid-19 lantaran sempat bertemu dengan sang kekasih, Pevita Pearce, sepekan lalu.

Ini merupakan kali kedua Arsyah melakukan tes swab.

Pada unggahan di Instagram Storiesnya, Arsyah mengaku enam hari yang lalu bertemu Pevita.

Namun kala itu, Pevita masih belum dinyatakan positiv Covid-19.

"Getting my 2nd swab after meeting the vid patient 6 days ago," tulisnya pada unggahan pertama.

Pada unggahan kedua, Arsyah tampak mengunggah potret Pevita.

Saksikan video berita selengkapnya di bawah ini

Tampak foto tersebut merupakan gambar tangkap layar dari panggilan videonya dengan Pevita.

Dari unggahan itu, Arsyah menunjukkan siapa pasien Covid-19 yang ditemuinya.

"The vid patient. Didn't know she has one when I met her last week," tulis Arsyah.

Ia juga berharap agar Pevita cepat diberi kesembuhan.

Mantan kekasih Maudy Ayunda ini juga memberikan panggilan sayangnya untuk Pevita.

"Gws syg, don't turn into a zombie, ok," tulisnya lagi.

Artikel ini telah tayang di tribunlampung.co.id dengan judul Jalani Test Swab Setelah Bertemu Pevita Pearce, Sang Kekasih Tuliskan Ucapan Penyemangat Agar Sembuh

Videografer Tribunlampung.co.id / Bambang Irawan