Chord Gitar When Youre Gone Avril Lavigne, Lirik When Youre Gone

Chord Gitar dan Lirik When Youre Gone Avril Lavigne, I Always Needed Time On My Own

Chord Gitar dan Lirik When Youre Gone Avril Lavigne.

[Intro] C Em C Em C Em D

[Verse 1]

G D/F# Em

I always needed time on my own

C D

I never thought I'd need you there when I cried

G D/F#

And the days feel like years

Em

when I'm alone

C

And the bed where you lie

D

is made up on your side

[Pre-Chorus]